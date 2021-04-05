СМИ: «Милан» является фаворитом в борьбе за Кварацхелию

«Милан» лидирует в борьбе за хавбека сборной Грузии Хвичу Кварацхелию.

По информации Tuttomercatoweb, скауты «россонери» и «Ювентуса» наблюдали за 20-летним футболистом на матче квалификации ЧМ-2022 года с Испанией (1:2). В этом матче Кварацхелия отметился голом.

Миланский клуб постоянно контактирует с агентом Хвичи. Также на игрока казанского «Рубина» претендуют другой итальянский клуб ситуацией «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

В текущем чемпионате России Кварацхелия провел 21 матч, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.