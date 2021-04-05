Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил имя наставника, который будет временно исполнять обязанности главного тренера команды.

Им стал бывший полузащитник уфимцев Николай Сафрониди. В составе команды из Башкортостана 37-летний специалист отыграл 56 матчей в период с 2014 по 2018 год. Затем он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба.

– Сафрониди будет исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» в матче с «Ахматом». Пока сроков объявления имени нового тренера нет, – цитирует Газизова ТАСС.

Отметим, что 3 апреля команду покинул Рашид Рахимов, решивший подать в отставку после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура чемпионата России. На данный момент уфимцы занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» состоится 7 апреля в Грозном.