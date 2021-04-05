Серхио Рамос: Мое тело само почувствует, когда пора заканчивать карьеру

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

— Думаю, я еще нескоро завершу карьеру. Это очень личное решение, и я полагаю, что мое тело само почувствует, когда пора заканчивать. И пока время не пришло. Я по-настоящему хочу соревноваться и продолжать играть. И однажды настанет момент, когда мои жена и дети сыграют роль в принятии этого решения, — приводит слова Рамоса AS.

Стоит добавить, что в нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 15 матчей, в которых забил два гола.