«Ювентус» не планирует продлевать контракт с Дибалой

Руководство «Ювентуса» всерьез рассматривает вариант с продажей нападающего команды Пауло Дибалы.

Как сообщает Calcio Mercato, туринский клуб отозвал свое первоначальное предложение о продлении контракта с 27-летним аргентинцем. В ближайшее время «бьянконери» готовы вступить в переговоры о трансфере форварда в другую команду.

Сам футболист хочет остаться в составе «старой синьоры», но при этом он желает зарабатывать в клубе более десяти миллионов евро в год.

Дибала присоединился к «Ювентусу» в июле 2015 года. В составе «бьянконери» он отыграл 244 встречи, отличившись 98 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Контракт игрока истекает 30 июня 2022-го.

Ранее аргентинца отстранили от ближайших матчей команды из-за того, что он стал одним из участником вечеринки на вилле в пригороде Турина. Отметим, что в ряде регионов Италии действует запрет на массовые мероприятия в ночное время.