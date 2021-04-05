Вильена может стать игроком «Ренна»

Центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена может продолжить свою карьеру во Франции. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что в услугах 26-летнего игрока заинтересован «Ренн». Клубы уже ведут переговоры о трансфере представителя Нидерландов в Лигу 1 в летнее трансферное окно.

Сам игрок выразил желание покинуть российскую команду по окончании сезона-2020/21.

Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.