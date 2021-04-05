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Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 33' АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.50
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 32' ПСВ Эйндховен- 1 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 31' НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 34' Дордрехт 1 Эйндховен 2 П1 6.30 Х 4.80 П2 1.40
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 33' Утрехт-2 0 Де Графсхап 1
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 33' Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 34' Камбюр 1 Эксельсиор 1
Германия - Бундеслига 1-я четверть Гёттинген 0 Людвигсбург 2
Италия - Серия B 1-й тайм Пиза 0 Лечче 0 П1 3.80 Х 4.10 П2 1.85
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Монца 0 Пескара 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.80
Италия - Серия B 1-й тайм, 2' Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 1.97 Х 3.30 П2 4.40
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.50 Х 3.00 П2 2.28
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
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05 апреля 14:37
автор: Владислав Корегин

Вильена может стать игроком «Ренна»

Сделка должна состояться ближайшим летом.

Центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена может продолжить свою карьеру во Франции. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что в услугах 26-летнего игрока заинтересован «Ренн». Клубы уже ведут переговоры о трансфере представителя Нидерландов в Лигу 1 в летнее трансферное окно.

Сам игрок выразил желание покинуть российскую команду по окончании сезона-2020/21.

Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: Чемпионат.com
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