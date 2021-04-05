Николай Наумов: У Рахимова нет тренерского таланта

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об экс-наставнике уфимской команды, с которым поработал в московском клубе с 2007 по 2009 годы.

— Это специалист, знающий свое дело. Он много учился, в Европе стажировался. Знает, как проводить тренировки, как готовить команду к сезону, к конкретному матчу. Разбирается в соперниках. Но для того чтобы команда становилась чемпионом или завоевывала высокие места, тренер, кроме знаний, должен обладать талантом. Но у него нет тренерского таланта, — приводит слова Наумова Sport24.

Добавим, что «Уфа» занимает 15-е место в таблице чемпионата России с 14 очками.