Жиго может пропустить матч с «Локомотивом»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил о том, что центральный защитник команды Самуэль Жиго может не сыграть против «Локомотива» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что во вчерашней игре с «Ростовом» (3:2) 27-летний француз провел на поле 81 минуту и был заменен на Илью Гапонова в связи с тем, что он получил сотрясение мозга. Встреча с железнодорожниками запланирована на 11 апреля.

– По результатам дополнительного обследования было выявлено сотрясение второй степени, кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока футболисту требуется полный покой, – приводит слова Фетисова «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Жиго принял участие в 22 играх, забил три гола и отдал один ассист. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет одно очко. При этом у петербуржцев есть один матч в запасе. Сегодня, 5 апреля, сине-бело-голубые на своем поле примут «Химки».