Зидан – о предстоящей встречи с «Ливерпулем»: Мы будем сражаться

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Мы умеем бороться, это наша сильная черта. Встреча с «Ливерпулем» будет очень трудной, но мы будем сражаться. Клопп — великий тренер. У него есть опыт, он провел колоссальную работу в «Ливерпуле», — приводит слова наставника «сливочных» Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов мадридцы по сумме двух встреч обыграли итальянскую «Аталанту», а «мерсисайдцы» оказались сильнее немецкого «Лейпцига».