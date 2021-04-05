Ханс-Йоахим Ватцке: Мы хотим, чтобы Холанд остался в «Боруссии»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о возможном продолжении карьеры в команде нападающего Эрлина Холанда.

«Мы встретились и обсудили все с Эрлином, его отцом и агентом. Мы хотим, чтобы он остался у нас и продолжил забивать за «Боруссию» в следующем сезоне. Коронавирус навредил ведущим клубам, поэтому ближайшее трансферное окно будет работать в ограниченном формате», – приводит Goal.com слова менеджера.

Ранее в СМИ сообщалось, что агент 20-летнего футболиста Мино Райола провел встречи с руководителями английских команд «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также испанских клубов «Реал» и «Барселона».

В текущем сезоне бундеслиги Холанд провел 22 матча, в которых забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.