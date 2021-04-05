Александр Соболев: Дубль — тоже хорошо

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о желании сделать первый хет-трик в РПЛ.

— Каждый раз, когда забиваю второй, думаю: «Блин, когда же забью третий?» Но ничего страшного, дубль — тоже хорошо. Когда начало матча, не думаю о хет-трике, а после второго гола всегда есть мысли: «Может быть, сейчас?» Но, опять же, выиграли — это самое главное, — передает слова форварда youtube-канал красно-белых.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 17 матчей, в которых забил 12 голов и сделал два голевых паса.