Кокорин может вернуться в заявку «Фиорентины» в игре против «Сассуоло»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может оказаться в заявке команды на матч 31-го тура Серии А.

По информации Firenze Viola, 30-летний игрок продолжает восстанавливаться от травмы прямой мышцы бедра левой ноги.

Несмотря на то, что в конце марта форвард вернулся к тренировкам после курса лечения в Риме, футболист не успеет подготовиться к ближайшей встрече «фиалок» в чемпионате Италии с «Аталантой», запланированной на 11 апреля. Вероятнее всего, он будет доступен к игре против «Сассуоло» (17 апреля).

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В общей сложности он принял участие в трех встречах итальянской команды, не отличившись результативными действиями.