Карло Анчелотти: Если «Эвертон» не попадет в еврокубки, то все равно будет укреплять состав

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о трансферной политике клуба в ближайшее трансферное окно.

«Чтобы играть в еврокубках, нужно укреплять команду. Но если мы и не попадем в них, то все равно будем усиливать состав. Для этого нам не нужно много денег, важно лишь найти правильных футболистов», — приводит слова тренера Goal.

На данный момент Эвертон» занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии. 5 апреля команда из Ливерпуля примет на своем поле «Кристал Пэлас».