«Краснодар» рассматривает Галактионова на пост главного тренера клуба

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может занять аналогичную должность в «Краснодаре».

Согласно информации «РИА Новости», руководство «быков» находится в поиске русскоговорящего специалиста. Отметим, что 36-летний россиянин входит в список потенциальных кандидатов на место Мурада Мусаева, покинувшего команду 4 апреля.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что краснодарцев могут возглавить Юрий Семин и Виктор Гончаренко.

Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года. При нем команда приняла участие в 18 матчах, одержала десять побед, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Недавно российская сборная не смогла пройти в плей-офф на групповом этапе молодежного чемпионата Европы-2021. Контракт специалиста рассчитан до 31 декабря 2022 года.