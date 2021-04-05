Защитнику ЦСКА Магнуссону предстоит операция на голеностопе

Защитнику московского ЦСКА Хердуру Магнуссону предстоит перенести операцию.
По информации официального сайта армейцев, у 28-летнего исландца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Медики приняли решение прибегнуть к хирургическому вмешательству.
Магнуссон получил повреждение 4 апреля во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:1).
В текущем сезоне игрок обороны ЦСКА провел 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
источник: ПФК ЦСКА