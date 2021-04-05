Паредес может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может сменить клубную прописку летом 2021 года.

Как сообщает Calcio Mercato, 26-летний аргентинец не входит в планы нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино на следующий сезон. Отмечается, что руководство команды готово продать игрока, чтобы на его место пригласить новых футболистов.

Ранее появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Интера» и «Ювентуса».

Паредес присоединился к «ПСЖ» в январе 2019 года, перейдя из «Зенита» за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 27 матчей, отличившись тремя ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.