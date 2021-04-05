Газизов предлагал Гончаренко вернуться в «Уфу»

Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко имел возможность вновь стать главным тренером «Уфы».

По информации «Метарейтинг», генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов предлагал 43-летнему специалисту вернуться в команду. Отмечается, что белорусский тренер отказался от этого предложения и принял решение возглавить «Краснодар» – в данный момент он ведет переговоры с руководством «быков».

Напомним, Гончаренко возглавлял «Уфу» с июня по декабрь 2016 года. При нем команда одержала девять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Белорусский тренер покинул ЦСКА 22 марта.

В ближайшее время новым главным тренером уфимцев должен стать Алексей Стукалов, в данный момент работающий в «Велесе».