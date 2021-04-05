«Ростов» – «Спартак». Диктор стадиона призвал болельщиков красно-белых не оскорблять коней

Накануне, 4 апреля «Ростов» принимал московский «Спартак» в матче 24-го тура РПЛ.

Как сообщает телеканал «360», по ходу игры болельщики красно-белых начали скандировать оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА. Диктор стадиона не остался в стороне и призвал фанатов успокоиться.

«Уважаемые болельщики, не трогайте лошадей! Они нам будут нужны еще на скачках», – произнес диктор.

Напомним, матч «Ростов» – «Спартак» завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, добывших победу благодаря дублю Александра Соболев.