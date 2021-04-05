«Здоровья и ждем тебя на поле, боец!» «Спартак» поддержал Жиго, получившего сотрясение мозга

Пресс-служба «Спартака» подтвердила информацию о том, что центральный защитник команды Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (3:2).

Отметим, что во вчерашней игре с ростовчанами 27-летний француз вышел в стартовом составе красно-белых и был заменен на 81-й минуте. Скорее всего игрок пропустим матч против «Локомотива», запланированный на 11 апреля.

– У Самуэля Жиго диагностировано сотрясение второй степени. Здоровья и ждем тебя на поле, боец! – говорится в сообщении «Спартака» на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне Жиго принял участие в 22 играх, забил три гола и отдал один ассист. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков.