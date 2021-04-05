Азар не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Пресс-служба «Реала» объявила заявку команды на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится в Мадриде 6 апреля.
Отмечается, что в состав испанского клуба не попал фланговый нападающий Эден Азар, недавно восстановившийся от травмы поясничной мышцы. Помимо бельгийца, из-за повреждения предстоящую встречу пропустит Серхио Рамос.
Заявка команды Зинедина Зидана выглядит следующим образом:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;
Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;