Азар не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

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Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Козенца 0 Кремонезе 1 П1 20.0 Х 5.50 П2 1.20
Германия - Бундеслига 4-я четверть Гёттинген 67 Людвигсбург 73
Италия - Серия B 2-й тайм, 81' Монца 1 Пескара 1 П1 4.10 Х 1.45 П2 8.30
Италия - Серия B 2-й тайм, 79' Асколи 1 Виченца 0 П1 1.20 Х 5.40 П2 21.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Читтаделла 1 Реджина 1 П1 5.20 Х 1.45 П2 6.20
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Пиза 0 Лечче 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 38' Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.60 Х 2.60 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 37' Рочдейл 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.80 Х 2.45 П2 2.45
Англия - Первая лига 1-й тайм, 37' Бристоль Ровер 1 Донкастер Рове 1 П1 2.75 Х 2.60 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 38' Сток Сити 0 Миллуолл 1 П1 5.10 Х 3.50 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 39' Ковентри Сити 1 Бристоль Сити 0 П1 1.30 Х 5.50 П2 10.0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 38' Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.60
Англия - Первая лига 1-й тайм, 38' Халл Сити 1 Нортгемптон Та 0 П1 1.14 Х 7.10 П2 18.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 38' Лутон Таун 0 Барнсли 1 П1 8.90 Х 5.00 П2 1.35
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 38' Ноттингем Форе 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 37' Шрусбери Таун 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.60 Х 2.45 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 39' Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 3.20 Х 2.33 П2 2.95
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 81' Ротерхэм Юнайт 0 Уиком Уондерер 2 П1 7.80 Х 6.70 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 37' Рединг 0 Дерби Каунти 0 П1 2.33 Х 2.60 П2 4.10
Англия - Первая лига 1-й тайм, 38' Уимблдон 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.10 Х 2.33 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 38' Блэкберн Ровер 0 Борнмут 1 П1 7.70 Х 5.00 П2 1.40
Англия - Первая лига 1-й тайм, 38' Оксфорд Юнайте 1 Аккрингтон Стэ 1 П1 2.24 Х 2.75 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 37' Милтон-Кинс До 0 Кру Александра 2 П1 16.0 Х 8.40 П2 1.12
Англия - Первая лига 1-й тайм, 38' Бёртон Альбион 1 Суиндон Таун 1 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.80
Англия - Первая лига 1-й тайм, 38' Блэкпул 3 Гиллингем 1
Нидерланды - Первый дивизион 17:45 Рода 0 Алмере Сити 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.42
Италия - Серия B 18:00 Реджана 0 Брешия 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Германия - Бундеслига 19:00 Миттельдойчер 0 Хемниц 99 0
КХЛ - плей-офф 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 1.81 Х 4.10 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 19:00 Зенит 0 Химки 0 П1 1.20 Х 7.50 П2 17.0
05 апреля 16:34
автор: Владислав Корегин

Азар не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан принял решение не включать бельгийца в заявку команды на завтрашнюю игру.

Пресс-служба «Реала» объявила заявку команды на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится в Мадриде 6 апреля.

Отмечается, что в состав испанского клуба не попал фланговый нападающий Эден Азар, недавно восстановившийся от травмы поясничной мышцы. Помимо бельгийца, из-за повреждения предстоящую встречу пропустит Серхио Рамос.

Заявка команды Зинедина Зидана выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас;

Нападающие: Бензема, Винисиус, Родриго, Диас, Васкес, Асенсио.

источник: ФК «Реал»
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