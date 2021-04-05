Тренер «Велеса» Стукалов: Скрывать не буду – у меня есть желание поработать в РПЛ

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов прокомментировал появившуюся информацию о том, что в ближайшее время он займет аналогичную должность в «Уфе».

Отметим, что 3 апреля уфимскую команду покинул Рашид Рахимов, подавший в отставку после разгромного поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-полузащитник клуба из Башкортостана Николай Сафрониди.

– Сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород, где нас ждет важный матч. А что будет дальше – сам не знаю. Есть ли у меня желание поработать в РПЛ? Скрывать не буду – есть. Если будет длительный контракт – почему бы нет. Все-таки ситуация у «Уфы» сложная, да и календарь я успел посмотреть – впереди «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Сочи». «Ахмат» – тоже не подарок. Но нет ничего невозможного, – приводит слова Стукалова «Спорт-Экспресс».

37-летний россиянин возглавил «Велес» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне ФНЛ его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 34 туров.

Ранее Стукалов работал ассистентом главного тренера в «Химках», «Балтике» и «Соколе».