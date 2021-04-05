«Милан» планирует летом оформить трансфер полузащитника «Андерлехта» Локонга

Центральный полузащитник «Андерлехта» Альберт Самби Локонга по-прежнему входит в сферу интересов «Милана».

Как сообщает Calcio Mercato, итальянский клуб попытается приобрести 21-летнего бельгийца по окончании текущего сезона.

Отметим, что руководство «россонери» рассматривало вариант с покупкой хавбека в январе, однако затем в команде решили отложить данный трансфер до лета. Сделка оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Локонга является воспитанником академии «Андерлехта». В составе взрослой команды он провел 69 матчей, забил два гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.