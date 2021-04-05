Илья Кухарчук: Игроки «Химок» звезд с неба не хватают, мы работяги, постепенно поднимаемся наверх

Фланговый полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал удачные результаты своей команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего россиянина пять голов и пять ассистов в 18 матчах.

– У нас собрались ребята без каких-то корыстных целей, желчи. Все понимают, что мы идем от игры к игре, никто не объявлял борьбу за еврокубки или еще что-то. Что было в начале сезона и что сейчас – колоссальная разница. Если бы кому-то сказали, что будет так, никто не поверил бы. Мы звезд с неба не хватаем, мы работяги, маленькими шажочками поднимаемся наверх. Хорошо, что сейчас у нас это получается, – цитирует Кухарчука официальный сайт РПЛ.

Напомним, что последнее поражение подмосковного клуба в чемпионате России произошло 1 ноября 2020 года в домашнем матче 13-го тура с «Зенитом» (0:2). Затем подопечные Игоря Черевченко провели десять игр, одержав в них восемь побед и дважды сыграв вничью. В данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, находясь в восьми очках от еврокубковой зоны.

Сегодня, 5 апреля, «Химки» в гостях сыграют против «Зенита». Начало встречи – в 19:00 мск.