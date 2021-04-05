Виктор Онопко: Травма Магнуссона – существенная потеря для ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением по поводу травмы центрального защитника армейцев Хердура Магнуссона.

Напомним, что после матча 24-го тура с «Тамбовом» (2:1) 28-летнему исландцу был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время игрок будет прооперирован и пропустит несколько месяцев.

– Магнуссона будет не хватать, это существенная потеря для ЦСКА. Он основной игрок, тем более Васин и Карпов получали мало игровой практики. Но все знают их способности, Карпов неплохо играл до травмы, был основным игроком. Тренерский штаб будет пытаться его заменить, возможно, будут какие-то перестановки. Не исключаю, что поменяют схему и перейдут на игру в три центральных защитника, – цитирует Онопко Sport24.

В нынешнем сезоне Магнуссон отыграл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.