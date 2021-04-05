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05 апреля 17:51
автор: Владислав Корегин

Виктор Онопко: Травма Магнуссона – существенная потеря для ЦСКА

Вероятнее всего, исландский игрок выбыл до конца сезона.

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением по поводу травмы центрального защитника армейцев Хердура Магнуссона.

Напомним, что после матча 24-го тура с «Тамбовом» (2:1) 28-летнему исландцу был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время игрок будет прооперирован и пропустит несколько месяцев.

– Магнуссона будет не хватать, это существенная потеря для ЦСКА. Он основной игрок, тем более Васин и Карпов получали мало игровой практики. Но все знают их способности, Карпов неплохо играл до травмы, был основным игроком. Тренерский штаб будет пытаться его заменить, возможно, будут какие-то перестановки. Не исключаю, что поменяют схему и перейдут на игру в три центральных защитника, – цитирует Онопко Sport24.

В нынешнем сезоне Магнуссон отыграл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

источник: Sport24.ru
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