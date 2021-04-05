«Зенит» – «Химки». Стартовые составы команд

«Зенит» и «Химки» объявили свои составы на заключительный матч 24-го тура Российской Премьер-лиги.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.