«Милан» хочет продать полузащитника Кастильехо

«Милан» планирует продать испанского полузащитника Самуэля Кастильехо.
Как сообщает Calciomercato.com, расставание с 26-летним футболистом поможет получить дополнительные средства на трансферы. «Милана» хочет приобрести либо нападающего Риккардо Орсолини из «Болоньи», либо полузащитника Жонатана Иконе из «Лилля».
Итальянский клуб рассчитывает получить за Кастильехо 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 26-летний испанец провел за «Милан» 39 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевых передачи.
источник: Calciomercato.com