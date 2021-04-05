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05 апреля 17:59
автор: Александр Поволоцкий

«Милан» хочет продать полузащитника Кастильехо

На вырученные средства «россонери» планируют приобрести форварда или хавбека.

«Милан» планирует продать испанского полузащитника Самуэля Кастильехо.

Как сообщает Calciomercato.com, расставание с 26-летним футболистом поможет получить дополнительные средства на трансферы. «Милана» хочет приобрести либо нападающего Риккардо Орсолини из «Болоньи», либо полузащитника Жонатана Иконе из «Лилля».

Итальянский клуб рассчитывает получить за Кастильехо 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний испанец провел за «Милан» 39 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевых передачи.

источник: Calciomercato.com
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