Андрей Канчельскис: Мусаеву нужно передохнуть и двигаться вперед

«Мурад стал заложником ситуации: руководство его поставило, потребовало результата, он не справился, его убрали. Не исключаю, что инициатива исходила от самого тренера, потому что клуб заявлял, что оставит его у руля при любом раскладе, что было крайне непонятно, если честно.

Сейчас Мусаеву нужно передохнуть и двигаться вперед. Желаю ему удачи», - приводит слова Канчельскис а «Sport24.ru».

Напомним, после разгромного поражения на своем поле от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5 в рамках 24-го тура РПЛ Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара».