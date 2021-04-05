«Ливерпуль» рассчитывает подписать полузащитника «АЗ Алкмар» Купмейнерса

Опорный полузащитник «АЗ Алкмар» Тин Купмейнерс входит в сферу интересов действующего чемпиона АПЛ – «Ливерпуля».

По информации Calcio Mercato, английский клуб собирается подписать 23-летнего представителя Нидерландов в летнее трансферное окно.

Руководство «мерсисайдцев» считает, что хавбек сможет достойно заменить в составе своего соотечественника Джорджиньо Вейналдума, который близок к уходу из команды по окончании сезона.

Купмейнерс является воспитанником «Алкмара». В составе взрослой команды он провел 147 матчей, забил 43 гола и отдал 17 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 миллионов евро.