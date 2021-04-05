Генеральный директор «Сочи»: Никакой серьезной травмы у Джанаева нет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал появившуюся информацию о том, что основной голкипер команды Сослан Джанаев больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.

Отметим, что 18 марта 34-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы и пропустил два последних матча сочинцев в РПЛ, в том числе игру с «Рубином» (0:1) в 24-м туре. Вместо него на поле выходил Николай Заболотный.

– Не знаю, откуда появилась информация о том, что Джанаев выбыл до конца сезона. Сейчас Сослан тренируется, просто с определенными ограничениями. Надеюсь, скоро восстановится. Никакой серьезной травмы у него нет, чтобы можно было говорить, что он не сыграет до конца сезона, – цитирует Рубашко Sport24.

В сезоне-2020/21 Джанаев принял участие в 22 матчах, пропустил 23 гола и восемь раз отстоял «на ноль». Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.