«Алавес» вновь уволил Абелардо, во второй раз тренер проработал в Басконии меньше трех месяцев

Испанский «Алавес» на своем официальном сайте объявил об увольнении Абелардо Фернандеса с должности главного тренера.

Бывший капитан «Барселоны» работал в команде из Басконии уже во второй раз за карьеру. Ранее Абелардо тренировал «Алавес» с 1 декабря 2017 года по 19 мая 2019-го. Во второй раз его назначали после увольнения Пабло Мачина 12 января нынешнего года.

Надежды на положительный эффект от смены тренера не оправдались. В 11 турах под руководством Абелардо команда набрала лишь пять очков (одна победа и две ничьи), а также потерпела восемь поражений.

В данный момент «Алавес» занимает последнее 20-е место, набрав 23 очка в 29 турах. У находящегося на спасительной 17-й строке таблицы «Элчье» – 26 очков.