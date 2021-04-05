Хердур Магнуссон: Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду

Хердур Магнуссон прокомментировал состояние своего здоровья и поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку.

«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения, – написал исландский защитник армейцев в инстаграме. – Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много».

Напомним, что после матча 24-го тура чемпионата РПЛ против «Тамбова» (2:1 в Саранске в пользу ЦСКА) Магнуссону диагностировал разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.