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05 апреля 19:32
автор: Владислав Корегин

«Лацио» не выкупит Перейру у «Манчестер Юнайтед»

Ближайшим летом бразильский игрок вернется в расположение «красных дьяволов».

Атакующий полузащитник «Лацио» Андреас Перейра, арендованный до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», не подпишет полноценный контракт с римским клубом.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, опция выкупа 25-летнего бразильца составляет 27 миллионов евро. Руководство «орлов» не готово потратить подобную сумму на игрока, редко попадающего в основной состав при Симоне Индзаги.

Скорее всего, хавбек вернется в расположение «манкунианцев» и затем перейдет в другую команду.

Перейра находился в системе «Манчестер Юнайтед» с января 2012 года. За взрослую команду он отыграл 75 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассиста. Ранее клуб дважды отдавал полузащитника в аренду – в «Гранаду» и «Валенсию».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе «Лацио» 26 встреч, отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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