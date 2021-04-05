«Лацио» не выкупит Перейру у «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Лацио» Андреас Перейра, арендованный до конца сезона у «Манчестер Юнайтед», не подпишет полноценный контракт с римским клубом.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, опция выкупа 25-летнего бразильца составляет 27 миллионов евро. Руководство «орлов» не готово потратить подобную сумму на игрока, редко попадающего в основной состав при Симоне Индзаги.

Скорее всего, хавбек вернется в расположение «манкунианцев» и затем перейдет в другую команду.

Перейра находился в системе «Манчестер Юнайтед» с января 2012 года. За взрослую команду он отыграл 75 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассиста. Ранее клуб дважды отдавал полузащитника в аренду – в «Гранаду» и «Валенсию».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе «Лацио» 26 встреч, отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.