Владимир Федотов: У меня серьезная ангина, в субботу внезапно стало хуже

Владимир Федотов сообщил, что заболел ангиной, а потому, скорее всего не сможет присутствовать на матче 1/4 финала Кубка России «Сочи» – «Локомотив».

Встреча пройдет в среду на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«У меня серьезная ангина, скачет температура, – рассказал Федотов в интервью для «РИА Новости». – Были симптомы инфекции, провел профилактику, но в субботу внезапно стало хуже. Поэтому рисковать не стали, лечусь дома. Возвращение на тренерскую скамейку к матчу с «Локомотивом» под вопросом. Нельзя подвергать угрозе команду. Все необходимые тесты я тоже сдаю, они будут готовы к игре. С тренерским штабом в матче с «Рубином» поддерживали связь, советовались, насколько было возможно в таких условиях».

В субботу 3 апреля «Сочи» на выезде проиграл «Рубину» в 24-м туре чемпионата России (0:1). Федотов на игру в Казань не полетел.