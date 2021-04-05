Геннадий Орлов: Последние матчи «Краснодара» – это был ужас без конца, Мусаев не управлял командой

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал расставание Мурада Мусаева и ФК «Краснодар».

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит». – Последние матчи «Краснодара» для их болельщиков – это был ужас без конца. Ну и вот этот ужасный конец пришел. Главный тренер не управлял командой. Естественно, последовала отставка. Сочувствуем молодому парню, но кашу не испортишь – мастером не станешь.

Ему оказали большое доверие, хотя большинство специалистов сомневалось. Клуб пошёл на эксперимент – а вдруг гений? Меня смущает такая вещь. Ясно, что у иностранцев было недопонимание с тренером, он ими не управлял. А вот появившийся года три назад Шапи прогрессирует как игрок? Нет. Это первый показатель работы тренера. Мусаев же с ним работал раньше, были вместе в школе».

Мусаев руководил главной командой «Краснодара» с апреля 2018 года. После домашнего поражения от «Ахмата» со счетом 0:5 в минувшую субботу 3 апреля 37-летний тренер подал в отставку. Под его руководством зелено-черные дважды завоевали бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

После 24 туров «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея 34 очка.