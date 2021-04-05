Голкипер «Кальяри» Краньо заразился коронавирусом

Вратарь «Кальяри» и сборной Италии Алессио Краньо сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что 26-летний игрок заразился коронавирусом после того, как вернулся в клуб из расположения национальной команды. В данный момент, голкипер находится на самоизоляции.

В нынешнем сезоне Краньо отыграл 29 матчей, пропустил 50 голов и четыре раза отстоял «на ноль». Его команда занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка.