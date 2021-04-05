Хосеп Гвардиола: У «Дортмунда» много фантастических игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил возможности дортмундской «Боруссии», будущего соперника своей команды.

«Может, в этом сезоне ей не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок – это фантастика, – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА. – Хуммельс, Джан, Менье, Дауд... Да кто угодно! Холанд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили «Севилью», которая всего здорово играет в плей-офф.

Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу. Это футбольный матч, который начинается при счете 0:0. Есть два матча, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Когда я работал в Мюнхене, «Дортмунд» был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: первый с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем».

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» состоится завтра 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Дортмунде 14 апреля.

В данный момент команда Гвардиола лидирует в АПЛ, на 14 очков опережая ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед», а «Боруссия» занимает лишь пятое место в немецкой бундеслиге.