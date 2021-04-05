Игрок «Кадиса» отреагировал на обвинения в расизме со стороны защитника «Валенсии» Диакаби

Центральный защитник «Кадиса» Хуан Кала прокомментировал инцидент с его участием в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1).

Отметим, что в середине первого тайме 31-летний испанец вступил в перепалку с защитником «летучих мышей» – французом гвинейского происхождения Муктаром Диакаби. После чего игроки «Валенсии» ушли с поля в полном составе. Спустя 24 минуты игра возобновилась.

– Я очень спокоен, я не собираюсь прятаться. Во вторник я выступлю на пресс-конференции. Похоже, что в этой стране нет презумпции невиновности, – сказал Кала журналистам, которые собрались у тренировочной базы «Кадиса».

После матча «Валенсия» опубликовала заявление, в котором стало известно, что Диакаби подвергся расистским оскорблениям со стороны Калы. Клуб выразил поддержку своему футболисту.