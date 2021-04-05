Сергей Корниленко: Сделаем все, чтобы Сергеев отыграл в «Крыльях» минимум еще один сезон

«Иван развивается и все время становится сильнее, — приводит слова Корниленко «Матч ТВ». — Он нашел свой город, свою команду и своего тренера. Противопоставлять же двух нападающих некорректно, тем более, считаю, у них разный профиль. Соболев — таранный нападающий, который больше действует в штрафной. А Ваня играет по всему фронту атаки. Их тяжело сравнивать даже по своим габаритам. При этом, на мой взгляд, они неплохо бы дополняли друг друга в связке. Как это сейчас получается у Сергеева с Егором Голенковым, когда они играют вместе.

Будем пытаться его сохранить — с нашей стороны будет сделано все, чтобы Ваня отыграл в «Крыльях» минимум еще один сезон», приводит слова Корниленко телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Сергеев провел 38 матчей, в которых забил 34 мяча.

«Крылья Советов» лидируют в ФНЛ, набрав в 34 играх 79 очков и на семь баллов опережая идущий вторым «Нижний Новгород».