Все 12 городов Евро-2020 подтвердили готовность проводить матчи со зрителями

Все 12 городов-хозяев Евро-2020 подтвердили руководству УЕФА готовность принять болельщиков во время матчей турнира ближайшим летом.

Как сообщает The Daily Mail, в некоторых странах трибуны стадионов во время предстоящего чемпионата Европы могут разрешить лишь на 10%, но никто не заявил о намерении проводить матчи при пустых трибунах.

По сведениям источника, вариант с десятью процентами оказался неудовлетворительным для президента УЕФА Александера Чиферина, и он предупредил о том, что в этом случае возможны замены хозяев турнира. В частности, вместо стадиона «Авива Арена» в Дублине игры Евро-2020 может принять стадион лондонского «Тоттенхэма».

В ближайшие дни УЕФА должен обнародовать официальное решение по поводу проведений матча чемпионата Европы со зрителями.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на один год из-за пандемии коронавируса. Матчи ЧЕ впервые в истории будут принимать 12 городов в 12 разных странах.