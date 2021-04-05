«Зенит» дома обыграл «Химки», прервав десятиматчевую серию подмосковного клуба без поражений в РПЛ

Заключительный матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Химками» завершился победой петербургской команды со счетом 2:0.

Первый гол был забит в добавленное время к первому тайму – защитник хозяев Вячеслав Караваев оказался расторопнее всех на подборе после подачи углового и смог точно пробить по воротам голкипера Ильи Лантратова.

В концовке встречи форвард питерцев Андрей Мостовой укрепил преимущество хозяев, откликнувшись на передачу Вендела.

Отметим, что на восьмой минуте главный арбитр встречи Павел Шадыханов отменил гол Сердара Азмуна после просмотра VAR – в эпизоде с забитым мячом Деян Ловрен нарушил правила на Дмитрии Тихом, ударив того по лицу.

Таким образом, петербургский клуб набрал 51 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Химки» с 35 очками остались на девятом месте. Подопечные Игоря Черевченко потерпели свое первое поражение в последних 11 матчах.