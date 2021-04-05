Диогу Жота: С «Реалом» придется много бегать и бороться

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жоту пообщался с журналистами накануне выездного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Завтрашний матч – это серьезный вызов, и нам нужно быть готовыми, – цитирует Жоту официальный сайт УЕФА. – Придется много бегать и бороться, учитывая стиль игры «Реала». Это клуб, у которого большего всего титулов в Лиге чемпионов. Они прекрасно знают, как нужно играть в плей-офф этого турнира, а потому нам нужно показать все лучшее, что мы умеем».

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в Мадриде завтра 6 апреля. Ответный встреча состоится в Англии 14 апреля.