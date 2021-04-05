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05 апреля 22:08
автор: Виктор Шарафудинов

Юрген Клопп: Все говорят, что «Реал» – фаворит, но «Ливерпуль» создан для таких матчей

Завтра 6 апреля в Мадриде встретятся действующие чемпионы Испании и Англии.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел пресс-конференции накануне первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Наша команда создана для таких матчей, – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. – Мы встретится с командой, которая сама любит вести игру, и в этом будет наш шанс. Все говорят, что «Реал Мадрид» – это фаворит, но у нас нет никаких проблем с ролью претендента, который бросает вызов.

«Реал» находится в хороший форме. Они опытны. Если кто-нибудь и знает, как выигрывать Лигу чемпионов, так это «Реал».

Я не уверен, что мы готовы показать миру, что мы действительно хороши сейчас, но я хочу, чтобы команда показала болельщикам, что мы все еще боремся. На финише сезона мы хотим добиться лучших результатов, которые только возможны в нашей нынешней ситуации».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» пройдет завтра 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 14 апреля.

источник: UEFA (УЕФА)
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