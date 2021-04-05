ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Примера 2-й тайм, 83' Барселона 0 Вальядолид 0 П1 2.24 Х 1.85 П2 18.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 86' Фуэнлабрада 0 Сарагоса 1 П1 34.0 Х 8.20 П2 1.11
Италия - Серия B 2-й тайм, 82' Салернитана 1 Фрозиноне 0 П1 1.24 Х 5.10 П2 23.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 70' Вулверхэмптон 2 Вест Хэм Юнайт 3 П1 12.0 Х 4.50 П2 1.33
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 52' УД Оливейренсе 1 Лейшойнш 1
Португалия - Примейра 1-й тайм, 43' Морейренсе 0 Спортинг 1
05 апреля 22:26
автор: Александр Шульгин

Александр Бубнов: Состав «Зенита» более опытный, чем у «Спартака», и это дает питерцам преимущество

Экс-защитник московского «Спартака», известный эксперт Александр Бубнов сравнил сильные и слабые стороны лидеров РПЛ - «Спартака» и «Зенита».

«Если сравнивать «Зенит» со «Спартаком», то в данный момент у москвичей более яркая линия атаки. Команда Тедеско много забивает, оказывает давление на соперника. Однако состав «Зенита» более опытный, и это дает команде преимущество в концовке сезона. Было бы очень интересно посмотреть, как сине-бело-голубые сыграли бы против «Спартака», но, к сожалению, встреча между ними во втором круге уже состоялась», - цитирует Бубнова »Sportbox.ru».

Напомним, в 24-м туре «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 2:0 и сохранил отрыв от москвичей в туринрной таблице.

Днем ранее красно-белые справились на выезде с «Ростовом» - 3:2.

источник: Sportbox.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
GMC Hummer EV SUV – американский «холодильник» получил пятидверную модификациюАдминистрация "Спартака" заявила, что занимается подбором нового тренераКалининградский "Локомотив" выиграл женский чемпионат России по волейболуАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почемуУмер известный советский футболист, участник двух ЧМ
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика