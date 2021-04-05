Александр Бубнов: Состав «Зенита» более опытный, чем у «Спартака», и это дает питерцам преимущество

«Если сравнивать «Зенит» со «Спартаком», то в данный момент у москвичей более яркая линия атаки. Команда Тедеско много забивает, оказывает давление на соперника. Однако состав «Зенита» более опытный, и это дает команде преимущество в концовке сезона. Было бы очень интересно посмотреть, как сине-бело-голубые сыграли бы против «Спартака», но, к сожалению, встреча между ними во втором круге уже состоялась», - цитирует Бубнова »Sportbox.ru».

Напомним, в 24-м туре «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 2:0 и сохранил отрыв от москвичей в туринрной таблице.

Днем ранее красно-белые справились на выезде с «Ростовом» - 3:2.