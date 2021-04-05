«Бенфика» переиграла «Маритиму» и догнала «Порту» в турнирной таблице

Лиссабонцы набрали 57 очков и сравнялись по этому показателю с занимающим вторую строчку «Порту».
Лидирует в чемпионате «Спортинг» с 64-я баллами.
Чемпионат Португалии
25-й тур
«Бенфика» (Лиссабон) - «Маритиму» (Фуншал) – 1:0 (1:0)
Лиссабонцы набрали 57 очков и сравнялись по этому показателю с занимающим вторую строчку «Порту».
Лидирует в чемпионате «Спортинг» с 64-я баллами.
Чемпионат Португалии
25-й тур
«Бенфика» (Лиссабон) - «Маритиму» (Фуншал) – 1:0 (1:0)
Гол: Вальдшмидт, 19 (с пенальти)
Предупреждения: Вайгль, 23; Рафа, 72 – Клаудио, 38; Рене, 38; Пелагиу, 79