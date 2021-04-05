«Барселона» дома обыграла «Вальядолид» благодаря позднему голу Дембеле.

В 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Вальядолид» с результатом 1:0.
Единственный гол на 90-й минуте забил Усман Дембеле. Нападающий сборной Франции нанес точный удар с угла вратарской после скидки уругвайского защитника Рональда Араухо.
Гости заканчивали встречу вдесятером. На 79-й минуте был удален полузащитник Оскар Плано.
«Барселона» одержала шестую победу подряд и занимает второе место, набрав 65 очков. У лидера чемпионата «Атлетико» – 66, а у «Реала» – 63.
«Вальядолид» находится на 16-й строчке таблицы, имея 27 очков.