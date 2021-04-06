В «Баварии» решили не продлевать контракт с Боатенгом

Kicker сообщает, что руководство «Баварии» на совет директоров приняло решение не продлевать контракт с 32-летним Жеромом Боатенгом.

Об этом уже поставлен в известность агент бывшего футболиста сборной Германии. Таким образом, 30 июня чемпион мира 2014 года получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 30 матчей с учетом всех турниров, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

Жером перешел в мюнхенский клуб из «Манчестер Сити» в июле 2011 года за 13,5 млн евро. С тех пор он провел за «Баварию» 354 встречи, отметившись 10 голами и 25 ассистами. С мюнхенцами он восемь раз выиграл чемпионат Германии, а также два раза стал победителем Лиги чемпионов.