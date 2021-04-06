«Алавес» назначил нового главного тренера после увольнения Абелардо

Аутсайдер испанской примеры «Алавес» на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера.

Преемником уволенного Абелардо Фернандеса стал Хавьер Кальеха, который в прошлом дважды тренировал «Вильярреал» (с сентября 2017-го по декабря 2018 года, а также с января по июль 2019-го.

Напомним, что «Алавес» начинал нынешний сезон под руководством Пабло Мачина, а 12 января его сменил бывший капитан «Барселоны» Абелардо.

В данный момент команда занимает последнее 20-е место, имея 23 очка после 29 игр. В семи последних турах баски добились лишь одной ничьей, потерпев шесть поражений.