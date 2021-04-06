«Спортинг» не смог обыграть «Морейренсе», теперь «Порту» отстает от лиссабонцев на 8 очков

В 25-м туре чемпионата Португалии «Морейренсе» на своем поле сыграл вничью с лидером турнира «Спортингом» с результатом 1:1.
На 21-й минуте гостей вывел вперед Паулинью, но на 90-й равновесие восстановил бразильский форвард хозяев Валтерсон Силва.
«Спортинг» занимает первое место, набрав 65 очков и не потерпев ни одного поражения. У лиссабонской команды 20 побед и пять ничьих.
Ближайший преследователь «Порту» теперь отстает на восмь очков.
«Морейренсе», имея 31 очко, находится на восьмой строчке таблицы.