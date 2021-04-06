Тренер «Вальядолида» раскритиковал работу судей в матче против «Барселоны»: Такое трудно переварить

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес раскритиковал работу судей в матче своей команды против «Барселоны».

Гонсалес не понял, почему арбитр Сантьяго Хайме Латре удалил полузащитника его команды Оскара Плано, а также не назначил пенальти после контакта мяча с рукой защитника каталонцев Жорди Альбы.

«Удаление Оскара Плано нас обидело, – цитирует пресс-конференцию главного тренера «Вальядолида» Marca. – Я не могу не злиться, поскольку произошедшее трудно переварить. Не только у «Барселоны» есть турнирные задачи, нам тоже есть за что бороться и что терять. Мы тоже заслуживаем адекватного отношения судей.

Я уважаю судей, но многие их решения противоречат друг другу. Я считаю, что если мяч на пути в ворота попадает в ладонь, то это пенальти. Судья признал, что мяч попал в руку, но сказал, что она была опущена. Но в правилах нет ничего по поводу высоты поднятой или опущенной руки. Знаете, вы или беременны, или нет. А я скажу, ты или играешь рукой, или нет».

«Вальядолид» уступил в гостях у «Барселоны» со счетом 0:1. Плано удалили на 79-й минуте, а на 90-й форвард каталонцев Усман Дембеле забил единственный гол в матче.