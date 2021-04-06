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06 апреля 01:32
автор: Виктор Шарафудинов

Рональд Куман: «Барселона» была далека от своего истинного уровня

В 29-м туре чемпионата Испании сине-гранатовые с трудом одолели «Вальядолид».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру своей команды в домашнем матче против «Вальядолида».

Сине-гранатовые выиграли 1:0, забив единственный мяч на 90-й минуте. Стоит отметить, что Усман Дембеле поразил ворота гостей уже после того, как аутсайдер чемпионата остался вдесятером из-за противоречивого удаления Оскара Плано.

«В первом тайме в нашей игре многого не доставало, – цитирует пресс-конференцию Кумана Marca. – Наш прессинг был не слишком хорош. Я видел, что «Барселона» играет медленно и выглядит усталой. Мы не контролировали игру. Вот почему были предприняты определенные изменения. Во втором тайме мы добились улучшений, но играть было трудно. Команда была далека от своего истинного уровня, а «Вальядолид» хорошо оборонялся. Тем не менее мы преодолели все трудности и заслужили победу».

«Барселона» одержала шестую победу подряд и занимает второе место, набрав 65 очков. У лидера чемпионата «Атлетико» – 66, а у «Реала» – 63.

10 апреля в Мадриде состоится матч «Реал» – «Барселона».

источник: Marca
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