Карло Анчелотти: «Эвертон» будет до конца бороться за попадание в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил уверенность в том, что борьба за распределение мест в еврокубках будет продолжаться в АПЛ до самого конца сезона.

В 30-м туре «Эвертон» вел в счете в домашней игре против «Кристал Пэлас», но в итоге позволил сопернику отыграться в концовке, и встреча закончилась вничью 1:1.

«Наша цель осталась прежней, – заявил Анчелотти в интервью для BBC Sport. – Нужно будет наверстать эти упущенные очки в следующих турах.

Борьба за места в еврокубки идет фантастическая. В ней участвуют много команда, а результаты непредсказуемы. Нужно бороться до конца. Ничего не будет ясно до самой последней минуты самого последнего матча».

Команда Анчелотти занимает восьмое место. От «Вест Хэма», который находится в зоне Лиги чемпионов на четвертой строчке таблицы, «Эвертон» отстает на пять очков, имея один матч в запасе.